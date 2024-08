Gaza, monito Usa: “Nessuno provochi escalation. Sinwar? Sta a lui decidere su tregua”

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Sta al leader di Hamas, Yahya Sinwar, "decidere se andare avanti" nei negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo che ieri Hamas ha annunciato la scelta di Sinwar, considerato la mente dell'attacco del 7 ottobre scorso in Israele, come nuovo leader politico del gruppo. All'Iran e a Israele Blinken ha chiesto di evitare un'escalation del conflitto in Medio Oriente dopo l'uccisione, una settimana fa a Teheran, dell'ormai ex capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. "Nessuno deve intensificare questo conflitto – ha rimarcato Blinken – Nuovi attacchi non faranno altro che aumentare il rischio di esiti pericolosi che nessuno può prevedere e nessuno può controllare pienamente". Blinken ha sollecitato "tutti nella regione" a comprendere "il rischio di un errore di calcolo", a "prendere decisioni che calmino le tensioni". Sinwar "è stato e continua a essere il principale responsabile di una decisione su un cessate il fuoco" e "credo questo non faccia altro che sottolineare il fatto che realmente spetta a lui decidere se andare avanti su un cessate il fuoco", ha detto durante una conferenza stampa con il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e gli omologhi australiani.

Spetta a Sinwar decidere "se possiamo portare Gaza e la regione in generale su un percorso più pacifico e sicuro". "La responsabilità è davvero sua", ha insistito. Resta alto il rischio di una devastante guerra in Medio Oriente. Ma funzionari della Casa Bianca hanno detto di ritenere che il lavoro di Joe Biden, che unisce deterrenza a intensa attività diplomatica, potrebbe dare i suoi frutti. L'Iran potrebbe quindi riconsiderare un piano di ritorsione importante dopo l'assassinio, una settimana fa a Teheran, dell'ormai ex capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Gli Hezbollah libanesi sono ancora un'incognita. Lo scrive l'editorialista David Ignatius sul Washington Post. L'Iran potrebbe ripensare ai suoi piani dopo che gli Stati Uniti hanno fatto convergere i loro asset nella regione e hanno fatto arrivare alla Repubblica Islamica messaggi che avvertono del forte rischio di una grave escalation e di conseguenze importanti per la stabilità del governo del nuovo presidente Masoud Pezeshkian. "L'Iran comprende chiaramente che gli Stati Uniti sono risoluti nella difesa dei nostri interessi, dei nostri partner e della nostra popolazione – ha detto a Ignatius un funzionario di alto livello dell'Amministrazione Usa -. Abbiamo spostato una quantità significativa di asset militari nella regione per sottolineare questo principio". I militari israeliani hanno intanto chiesto ai palestinesi di alcune zone di Beit Hanun, nel nordest della Striscia di Gaza, di lasciare le aree e dirigersi verso "rifugi nel centro di Gaza City". Su X un messaggio in arabo indica le zone da abbandonare con la precisazione che le forze israeliane (Idf) "agiranno con forza e immediatamente" contro "Hamas e le organizzazioni terroristiche". —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.