Gaza, Hamas: “100 morti in raid su scuola”. Israele: “Era nascondiglio terroristi”

Almeno 100 persone sono state uccise e altre decine sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano contro una scuola di Gaza City, secondo quanto dichiarato da fonti mediche e di sicurezza nel territorio palestinese. L'ufficio stampa del governo controllato da Hamas a Gaza ha dichiarato che l'esercito israeliano ha attaccato la scuola, utilizzata come rifugio per gli sfollati, durante le preghiere del mattino. L'informazione è stata verificata in modo indipendente. L'esercito israeliano (Idf) dal canto suo ha dichiarato di aver colpito i militanti di Hamas che "operavano nella scuola Al-Taba'een e vicino a una moschea a Daraj Tuffah, che serve come rifugio per i residenti di Gaza City" e che il centro "serviva come nascondiglio per i terroristi e i comandanti di Hamas". L'esercito israeliano non ha fornito informazioni sulle vittime nella dichiarazione pubblicata su Telegram, ma ha affermato che "sono state prese numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili", mentre ha accusato l'organizzazione militante palestinese Hamas di "sfruttare brutalmente la popolazione civile e le istituzioni come scudi umani per le loro attività di terrore". Nelle ultime settimane, gli attacchi alle scuole da parte di Israele sono diventati molto più frequenti, con Israele che ha preso di mira sette plessi scolastici, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. In un rapporto di questa settimana, le Nazioni Unite affermano di essere “inorridite” dall’escalation. I gruppi per i diritti umani affermano che ci sono prove che Israele non sta facendo abbastanza per distinguere i civili dai combattenti a Gaza, dove la guerra, che dura da mesi, ha ucciso almeno 39.699 persone (secondo un bilancio fornito venerdì), secondo i funzionari sanitari locali. Il ministero della Sanità di Gaza non fa distinzioni tra civili e combattenti nel bilancio, ma afferma che la maggior parte dei morti sono donne e bambini. Israele afferma che Hamas si sta riorganizzando in alcune parti del nord di Gaza e ha rimandato più volte truppe nelle aree che i militari avevano precedentemente dichiarato sgomberate. Juliette Touma, portavoce dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi, spiega che l’organizzazione ha registrato un aumento degli scioperi nelle scuole di Gaza nelle ultime settimane. “È uno schema”, ha detto, aggiungendo che il 70% delle scuole dell’agenzia sono state colpite dall’inizio della guerra. La stragrande maggioranza dà rifugio ai palestinesi sfollati, ha spiegato, aggiungendo che, in quanto strutture delle Nazioni Unite, dovrebbero essere protette in ogni momento. Ma l'esercito israeliano, ha osservato, ha iniziato a rilasciare immediatamente dichiarazioni in cui si afferma che gli edifici vengono utilizzati da Hamas. "Queste sono affermazioni molto gravi", ha detto Touma. “Non abbiamo modo di confermare o smentire queste affermazioni, né abbiamo la capacità di indagare. Quello che sappiamo è che ogni volta che queste scuole o edifici vengono colpiti, vengono colpiti civili, donne e bambini”. Giovedì l’Idf ha annunciato nuovi ordini di evacuazione per parti di Khan Younis, nel sud di Gaza. “Hamas e le organizzazioni terroristiche continuano a lanciare razzi dalle vostre aree verso lo Stato di Israele”, ha scritto via social il portavoce dell’Idf Avichay Adraee. “L’Idf agirà con forza contro questi elementi”. —internazionale/[email protected] (Web Info)

