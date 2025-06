Gaza, al Jazeera: “Ancora spari durante distribuzione aiuti”. Idf: “Colpi verso sospetti, lontani da file”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Almeno 27 palestinesi sarebbero stati uccisi da spari delle forze israeliane "mentre si dirigevano verso un centro americano per la distribuzione di aiuti umanitari a ovest di Rafah", nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, sulla base di quanto denunciato dal ministero della Salute a Gaza, che nel 2007 finì in mano a Hamas. I feriti sarebbero circa 90. La Striscia è teatro delle operazioni militari israeliane contro Hamas dall'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Il ministero denuncia un "nuovo massacro" con accuse a Israele. E la tv al-Aqsa, controllata da Hamas, parla di "200 feriti" oltre ai 24 morti. Secondo quanto riporta il Guardian, l'esercito israeliano ha tuttavia affermato che "le truppe dell'Idf non stanno impedendo l'arrivo di civili di Gaza ai punti di distribuzione degli aiuti umanitari. I colpi di avvertimento sono stati sparati a circa mezzo chilometro di distanza

verso diversi sospetti che si sono avvicinati alle truppe in modo tale da rappresentare una minaccia per loro". Le forze israeliane hanno confermato ieri di aver allargato l'offensiva di terra nella Striscia. "Nelle ultime 24 ore le truppe hanno ampliato le manovre di terra, eliminato terroristi e distrutto molti depositi di armi e infrastrutture del terrore, sia in superficie che sotterranee" hanno affermato, secondo quanto riporta il Times of Israel. Le Idf confermano intanto anche operazioni dell'Aeronautica militare contro decine di obiettivi. —internazionale/[email protected] (Web Info)

