Gaza, 59 gli ostaggi ancora prigionieri di Hamas: solo 24 sarebbero vivi

(Adnkronos) – Sono 59 gli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza da Hamas e altri gruppi attivi nell'enclave palestinese. Si ritiene solo 24 siano vivi, come riportano i media israeliani. Per tutti loro torna con forza la mobilitazione dei parenti che accusano il governo di Benjamin Netanyahu di averli "abbandonati" dopo i nuovi raid aerei israeliani che nella notte hanno colpito l'enclave palestinese, finita nel 2007 in mano a Hamas. Stamani un esponente di Hamas citato da Al-Alaby Al-Jadeed parlava dell'uccisione di uno degli ostaggi e del ferimento di altri nei nuovi raid dopo che per mesi la Striscia è stata teatro di operazioni dei militari israeliani scattate in risposta all'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele quando vennero fatte prigioniere 251 persone. Il 19 gennaio era entrato in vigore l'accordo per un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas, con la prima fase conclusasi dopo 42 giorni. E nelle ultime ore Netanyahu ha dato ordine di attaccare Gaza accusando Hamas di aver "ripetutamente rifiutato di rilasciare" gli ostaggi e di aver respinto "le proposte che ha ricevuto dall'inviato del presidente Usa, Steve Witkoff, e dai mediatori". —internazionale/[email protected] (Web Info)

