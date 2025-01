Gas, prezzi in aumento per clienti vulnerabili: +2,5% a dicembre

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Prezzi della bolletta del gas in aumento anche per i clienti vulnerabili. Il valore della materia prima del 'Servizio di tutela della vulnerabilità' gas a dicembre aumenta infatti del 2,5% rispetto a novembre. A comunicarlo è Arera in una nota. L'ultimo mese del 2024, si ricorda, ha visto le quotazioni all’ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate a novembre, il prezzo della sola materia prima gas (cmem,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 47,59 €/mwh. I clienti domestici attualmente nel servizio di tutela vulnerabilità gas sono circa 2,36 milioni. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (cmem,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. —[email protected] (Web Info)

