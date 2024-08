“Gareggio alle Olimpiadi ma non posso pagare l’affitto”: la storia da Parigi 2024

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

"Sono alle Olimpiadi. Ma non riesco a pagare l'affitto". Dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 arriva la confessione di Veronica Fraley, atleta dello squadrone degli Stati Uniti. La 24enne, alla prima esperienza olimpica, accende i riflettori sulle difficoltà che in America incontrano gli atleti 'average': non super star, spesso studenti dei college. "Gareggio alle Olimpiadi ma non posso pagarmi l'affitto", dice Fraley, discobola che non ha centrato la qualificazione alla finale in programma il 5 agosto. L'atleta è una studentessa del college di Vanderbilt, dove si è diplomata. "La mia università ha coperto circa il 75% dell'affitto mentre paga giocatori di football abbastanza per l'acquisto di auto e case", scrive con una frecciata alla squadra di football che nel campionato Ncaa lo scorso anno ha vinto 2 partite e ne ha perse 10. A rispondere all'appello, intanto, anche celebrità a stelle e strisce. Il rapper Flavor Fav, fondatore dei Public Enemy che è a Parigi per sostenere gli atleti americani, le ha scritto: "Ci sono per te. Scrivimi, ti manderò i soldi e non dovrai preoccuparti". In campo anche Alexis Ohanian, fondatore del social Reddit e marito di Serena Williams, leggenda del tennis: l'impegno dei due benefattori dovrebbe consentire a Fraley di sistemare la 'questione casa' per tutto il 2024. Dopo il messaggio su X, l'atleta ha lanciato una raccolta fondi su gofundme: obiettivo, raccogliere 20mila dollari. Missione praticamente compiuta nel giro di 24 ore, con 18mila dollari raccolti in una giornata. "Mi chiamo Veronica Fraley, sono un'atleta delle Olimpiadi di Parigi e mi sono qualificata per 2 Mondiali. Lavoro per arrivare ai Mondiali 2025 in Giappone e alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: potete sostenere il mio viaggio nell'atletica mentre inizio la mia carriera professionistica e continuo a rappresentare il team Usa", scrive. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.