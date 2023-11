Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Taxi: rifiutare il trasporto a persone con disabilità in carrozzina o con il cane guida non è accettabile. Si rispettino le regole.”

Condividi

Purtroppo accade sempre più spesso che taxisti rifiutino il trasporto di persone con disabilità in carrozzina o con il cane guida. Questi episodi di malcostume non sono accettabili; la carrozzina o il cane guida sono dei veri e propri ausili per l’autonomia della persona con disabilità e permettono di vivere una vita autonoma e dignitosa. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, pertanto, condanna fermamente questi comportamenti e invita i cittadini a segnalarli alla polizia

municipale e la commissione di disciplina ad attuare puntualmente le chiare regole che disciplinano la materia.