Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Importi Provvidenze economiche 2021.”

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende noti gli importi delle provvidenze economiche previste per il 2021, che anche per il corrente anno cambiano in base agli adeguamenti annuali del decreto 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Di seguito le tabelle per il 2021.

Tipo di Provvidenza Importo Limite di reddito Pensione ciechi civili assoluti 310,48 16.982,49 Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 287,09 16.982,49 Pensione ciechi civili parziali 287,09 16.982,49 Pensione invalidi civili totali 287,09 16.982,49 Pensione sordi 287,09 16.982,49 Assegno mensile Invalidi civili parziali 287,09 4.931,29 Indennità mensile frequenza minori 287,09 4.931,29 Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 938,35 Nessuno Indennità accompagnamento invalidi civili totali 522,10 Nessuno Indennità comunicazione sordi 258,82 Nessuno Indennità speciale ciechi ventesimisti 213,79 Nessuno Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 515,58 Nessuno

