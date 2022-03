Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Giornata Internazionale delle Donne. Per le donne con disabilità rischio di discriminazione multipla”

Condividi

La Giornata Internazionale della Donna (comunemente definita festa della donna) ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo.

In Italia questa celebrazione si è tenuta per la prima volta nel 1911: nel 2011 si è tenuto il primo centenario.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, dichiara: “le donne meritano di essere celebrate tutti i giorni dell’anno e non solo l’8 marzo. In particolare, le donne con disabilità vivono maggiori rischi di discriminazione per la loro fragilità che devono essere contrastate con la maggior forza possibile”.