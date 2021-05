Garante dei diritti delle persone con disabilità: giovedì alle ore 11,00 il Premio “Padre Pio” al merito civico per la solidarietà e all’inclusione delle persone con disabilità

Condividi

Napoli, 17 maggio 2021 – Il Premio “Padre Pio” al merito civico per la solidarietà e l’inclusione nei confronti delle persone con disabilità. Ad istituirlo il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo.

Giovedì 20 maggio alle ore 11,00 nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, saranno consegnati i riconoscimenti relativi all’edizione 2020 nel corso di una cerimonia che sarà trasmessa in diretta Facebook sulle pagine del Consiglio regionale della Campania e del Garante regionale delle persone con disabilità.

Parteciperanno il Garante delle persone con disabilità della Regione Campania e il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Condurrà i lavori la giornalista Gabriella Peluso, Responsabile dell’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Campania.

“Per l’anno 2020 il Premio “Padre Pio” è stato assegnato al: Cardinale Crescenzio Sepe, già Arcivescovo metropolita di Napoli, “per il suo impegno religioso e civile con il quale ha testimoniato la vicinanza e la possibilità di amore e di speranza per i più deboli; all’Ordine dei Medici “i quali, ‘eroicamente’, hanno assistito le persone più fragili durante la pandemia del Covid19” e per il quale ritirerà il premio il Presidente Bruno Zuccarelli; all’Ordine delle professioni infermieristiche per il quale ritirerà il riconoscimento Teresa Rea; all’Istituto Comprensivo Statale “Regina Margherita – Leonardo da Vinci” di Avellino, “che ha tempestivamente dato attuazione al progetto di inclusione degli alunni con bisogni specifici educativi, dando vita così a un’esperienza concreta di autentica inclusione” e che sarà rappresentato dalla Preside Fiorella Pagliuca; all’Azienda Sagres s.r.l. di Santa Maria Capua Vetere (CE) “che si è particolarmente distinta per la puntuale applicazione della normativa riguardante il collocamento delle persone con disabilità, mostrando particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie protette ai fini dell’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro” nella persona dell’amministratore delegato Giacomo De Felice.

al Comune di Monteverde, definito “il borgo più accessibile d’Italia grazie alla progettazione e creazione di un percorso tattile-plantare riservato a persone ipovedenti” e per il quale riceverà il Premio il Sindaco Francesco Ricciardi.

