Gambino, si conclude definitivamente la vicenda processuale. Domani alle 16:00 la conferenza stampa nello studio dell’avv. Annunziata

Condividi

“Oggi, dopo 12 anni di processi, 2 anni di custodia cautelare, tra carcere e arresti domiciliari, si è conclusa una vicenda processuale che non può non scuotere le coscienze. L’Onorevole Gambino ha ottenuto l’ultima di una serie di sentenze di assoluzione, per un ultimo episodio che lo vedeva condannato per aver – secondo l’accusa – imposto una assunzione nel centro commerciale Pegaso. Anche quest’ ultima imputazione è stata spazzata via, senza alcuna riserva, dalla Corte d’Appello di Napoli, con una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste. Questa sentenza pone una pietra tombale su tutte le accuse sollevate nei confronti di Alberico Gambino e restituisce dignità ad una persona profondamente onesta”. Lo dichiarano gli avvocati difensori di Alberico Gambino, Alessandro Diddi e Giovanni Annunziata. Domani alle 16:00 la conferenza stampa presso lo studio dell’avv. Giovanni Annunziata, via Gian Vincenzo Quaranta n. 8, Salerno.