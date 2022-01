Galli e il terrorismo mediatico, ma in Italia arriva la pillola anticovid

Condividi

Il terrorismo mediatico cui sono sottoposti gli italiani da due anni è vergognoso. È una mancanza di rispetto verso chi sta affrontando il Covid e chi si è vaccinato.

Andiamo nei dettagli…

“Sempre più dati sulla variante omicron, che potrebbe non essere l’ultima.

Eccone alcuni provenienti dalla letteratura scientifica più aggiornata:

– più contagiosa anche perché si concentra maggiormente nella saliva e meno nel polmone. C’è un articolo appena pubblicato del mio amico sudafricano Adrian Brink che dimostra che il test migliore per trovare omicron è sulla saliva.

– meno aggressiva. Causa quadri clinici lievi. Raramente impegnativi

– causa più facilmente bronchiti, tracheiti e laringiti che non polmoniti

– vaccini e immunità naturale proteggono dai ricoveri e dalle forme gravi. Meglio 3 dosi che 2.

I vaccinati quindi possono stare tranquilli. Potrà’ colare il naso per 2-3 giorni, ma almeno non andranno in ospedale.

Omicron? No panico, stai calmo e vaccinati”

Matteo Bassetti

Ma il caro Galli continua imperterrito con il terrorismo mediatico. Secondo lui, Omicron è pericolosa e non è detto che non ci saranno altre varianti. Sadico? No, forse è il suo metodo di lotta al Covid, con buona pace dei tanti italiani vaccinati.

L’ Italia, ogni anno, ha avuto milioni di italiani a letto con l’influenza…come lo spiega Galli?

Bassetti è sicuro più realista e meno catastrofico.

Ancora una sua dichiarazione.

“Dopo gli USA, anche alcuni paesi europei hanno ridotto la quarantena dei positivi asintomatici a 5 giorni. Dobbiamo farlo anche noi. E anche rapidamente. Con milioni di positivi asintomatici rischiamo di chiudere in casa gente che non trasmette il virus a nessuno. Vediamo se ascoltano al Ministero…dubito”.

E anche Roberto Burioni ci tranquillizza.

“È impressionante che i vaccini contro il ceppo di 2 anni fa, evoluto attraverso > 290 milioni di casi, e ipermutato come Omicron, abbiano ancora un’efficacia di quasi il 90% contro la malattia grave dopo la terza dose.”

Arrivano nuove notizie

La variante omicron sarebbe più contagiosa ma meno grave. E da oggi la pillola anti covid Merck, approvata dall’Aifa, arriva anche in Italia. Così ha dichiarato il Professor Luca Richeldi, direttore dell’unità di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma.