Galleria Santa Radegonda, a pochi passi dal Duomo di Milano “Il Muro Dei Rottincuore”, la nuova installazione urbana firmata da Romina Falconi
www.rottincuore.com e si uniranno a quelli lasciati dal pubblico di passaggio.«Quelle frasi scritte al muro non sono mie: sono un coro – afferma Romina Falconi – Spesso sembrano consigli, ma in realtà sono confessioni, suppliche, condanne. Il mio pubblico me le ha affidate come si affida un peccato alla persona più cara: con vergogna e disperata sincerità. Le ho messe sui muri della metro perché la città deve specchiarsi nell’ipocrisia che, giorno dopo giorno, chiama normalità: nei consigli che schiacciano, nelle maschere imposte, nei sorrisi obbligati. È un esperimento crudele e necessario, perché arrivi una carezza a chi è stanco di indossare la maschera».Con questo progetto, tratto da “ROTTINCUORE” (Freak&Chic / ADA Music Italia / Warner Music), il concept album di inediti della cantautrice pubblicato il 16 maggio, Romina Falconi trasforma in arte un’esperienza comune a molti: quella di sentirsi giudicati, ridimensionati o banalizzati dalle parole degli altri. “IL MURO DEI ROTTINCUORE” diventa così un atto collettivo di liberazione, un invito a riconoscere la tossicità di certi stereotipi e a concedersi la libertà di vivere la propria verità senza maschere.Romina Falconi non è nuova a operazioni di questo genere: l’annuncio dell’uscita del singolo “Maria Gasolina” è stato infatti anticipata da un maxi-cartellone anonimo posizionato sempre in Galleria Santa Radegonda (MM Duomo), con la scritta: “Maria, non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent’anni più di te, ma sono trent’anni di saggezza che posso offrirti. Se torni da me, ti intesto tutto. Gastone”. Un messaggio che ha fatto discutere e che in poco tempo è diventato virale sui social. Anche molti altri singoli sono stati accompagnati da esperimenti sociali e comunicazione non convenzionale: per il singolo “Ringrazia che sono una signora” erano state allestite varie frasi di vendetta da una presunta donna tradita, a simboleggiare il fascino dello svergognamento, mentre il singolo “Cadono saponette” era stato anticipato da una campagna di guerrilla marketing a Milano, anch’essa capace di diventare virale e di generare grande curiosità in rete.Tra gli esperimenti sociali, da ricordare anche il Centro d’Ascolto nato nel 2018 e sviluppato a partire dalle numerose testimonianze e confidenze ricevute via social, con l’obiettivo di offrire un ascolto diretto e personale. L’iniziativa ha preso la forma di un vero e proprio confessionale, creando uno spazio di condivisione e confronto in cui le esperienze emotive e relazionali possono essere accolte in modo sicuro e rispettoso.ROMINA FALCONI torna live con la sua band dei “Disumani” (Niccolò Savinelli alle chitarre e tastiere, Nello Savinelli alla batteria, Fil Colombari al basso) per presentare “ROTTINCUORE”, il nuovo album uscito lo scorso maggio. Un viaggio pop-rock tra musica, psiche e ironia tagliente, con brani tratti anche dai precedenti album “Biondologia” e “Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio”. Biglietti disponibili: https://www.ticketone.it/artist/romina-falconi/Queste le date: – 19 settembre – Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2 – inizio ore 21.00) – Roma – 21 settembre – Magazzini Generali (Via Pietrasanta 16 – inizio ore 21.00) – Milano Le date sono prodotte da Barley Arts e Freak&Chic.“ROTTINCUORE” è disponibile in fisico nelle versioni LP colorato autografato e CD Digipak (https://ada.lnk.to/rottincuore).Questa la tracklist di “ROTTINCUORE”:01. Rottincuore Lacrimosa02. Ho già i problemi miei03. Disturbo ossessivo04. Incendio doloroso (featuring Roberto Casalino)05. Maria Gasolina06. La solitudine di una regina07. Zona Cesarina (starring Immanuel Casto)08. Ti maledico09. Io ti includo10. Lupo mannaro11. La suora12. Nessuno ti ama13. Sono felice“ROTTINCUORE”, terzo album di studio di Romina Falconi dopo “Biondologia” e “Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio”, è un concept album composto da 13 brani, anticipato dai singoli “La Suora“, “Lupo Mannaro“, “Maria Gasolina“, “La Solitudine di una Regina” e “Io Ti Includo“. Pensato come un viaggio nella psiche umana, ogni brano esplora un atteggiamento estremo e presenta una galleria di peccatori, personaggi segnati da ombre, vizi, disturbi e sindromi ben in vista. Alcuni lottano con vere e proprie patologie, mentre altri non sono riusciti ad adattarsi ai modi e ai costumi del loro tempo. Ogni protagonista cerca di fare del suo meglio, ma ha un intero mondo da ricostruire; il loro obiettivo non è vincere, ma compiere ciò che ci si aspetta da loro.L’album, scritto e composto da Romina Falconi, è stato prodotto da Niccolò Savinelli e Leonardo Caminati, con la partecipazione alla co-scrittura di Roberto Casalino e Immanuel Casto, suo partner in Freak&Chic, che ha curato anche il progetto grafico. Alla produzione hanno collaborato anche Marco Zangirolami, Francesco Katoo Catitti, Matteo Urani, Jason Rooney e Nicco Verrienti.“Rottincuore” è il progetto artistico e multidisciplinare di Romina Falconi che unisce la musica, la scrittura, l’illustrazione, l’antropologia e la psicologia per esplorare la complessità della mente umana. Da sempre, la cantautrice lancia messaggi contro ogni forma di discriminazione, dando voce a personaggi complessi e fuori dagli schemi, come quelli descritti nel suo progetto artistico, che riflette la sua narrazione autentica e senza filtri. Ogni brano rappresenta un atteggiamento estremo ed è arricchito dal “Rottocalco”, l’esclusivo magazine da collezione.ROMINA FALCONI, insieme a Freak&Chic, presentano “ROTTINCUORE – IL DISCOFILM” (trailer: https://youtu.be/OBFWX_wDx-M), il mediometraggio ispirato all’omonimo concept album, che mescola scrittura teatrale, cinema, musica e performance, con l’estetica cruda e lirica che da sempre contraddistingue la cantautrice romana. Un cast di attori e attrici accompagna l’artista in un viaggio emotivo e grottesco, dove il dolore si trasforma in arte e l’autobiografia si fonde con l’immaginazione, dando vita a un racconto che è al contempo personale e universale, reale e simbolico.Le voci degli attori si intrecciano in un monologo collettivo, mentre le immagini alternano realtà, visioni oniriche e simboli grotteschi. Un cerchio di 12 peccatori, ciascuno con una ferita aperta e un segreto da confessare, in una stanza sospesa nel tempo, dove nessuno guarisce mai. Al centro, un’autrice che osserva tutto, ma più guarda, più si perde, fino a smarrire completamente se stessa.Il discofilm nasce da una sceneggiatura originale di Romina Falconi e Marta Monsellato, con la regia di Niccolò Savinelli, ed è ambientato in una stanza in cui si svolge una terapia di gruppo: un limbo simbolico dove ogni personaggio rappresenta una canzone dell’album e incarna un preciso profilo psicologico. Il cast, composto da attori e performer, dà corpo e voce a questo coro di anime inquiete interpretate da: Sara Martinelli in “La suora”, Andrea Benvenuto in “Lupo mannaro”, Micol Ronchi in “Maria Gasolina”, Immanuel Casto in “Disturbo ossessivo”, Claudia Passaro e Roberto Casalino in “Incendio doloroso”, Maria Sole Di Giovanna in “Nessuno ti ama”, Jacopo Levantaci in “Ho già i problemi miei”, Valo Pusceddu in “Zona Cesarina”, Peperita in “Io ti includo”, Benedetta Lupo in “Ti maledico”, Francesca Pellegrini in “La solitudine di una regina”, Romina Falconi in ”Sono felice”, Ciro Passaro, Antonio in “Maria Gasolina”. Marika Moccia appare nella scena finale mentre la voice over è di Maurizio Merluzzo.Nata a Roma nel quartiere di Torpignattara, Romina Falconi è cantautrice indipendente socia e direttrice artistica di Freak&Chic. Ha pubblicato due album in studio: “Certi Sogni Si Fanno Attraverso Un Filo D’odio” e “Biondologia (L’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso)”. Nel 2022 annuncia il nuovo album “Rottincuore” di futura pubblicazione, anticipato dai singoli “La Suora”, “Lupo Mannaro”, “Maria Gasolina” e “La Solitudine di una Regina”. Ogni canzone è la descrizione di un’ombra psicologica e viene accompagnata dall’uscita di un meta-libro, il “Rottocalco“, dove vengono sviluppati su carta i temi del brano con scritti di Romina, psicologi, giornalisti e illustratori. Dal 2018 ha creato un Centro D’Ascolto: un luogo attraverso il quale potersi confrontare, con la presenza della psicologa Monia D’Addio. Il centro d’ascolto è un esperimento sociale gratuito e aperto a tutti.
