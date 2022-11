Condividi

Le disuguaglianze, la globalizzazione, la dignità degli uomini. Gaetano Filangieri incontra i lavoratori della Whirlpool, da anni in lotta per il loro diritto al lavoro, e i rappresentanti sindacali impegnati in una durissima battaglia a difesa dell’occupazione. Il tema è il diritto alla felicità che “deve essere di tutti”, e che non può non passare per il diritto al lavoro.

Giovedì 10 novembre, alle ore 11, nello stabilimento di via Argine, il filosofo illuminista napoletano – interpretato dall’attore Massino Andrei – incontrerà e ascolterà i lavoratori e i rappresentanti sindacali.

Nell’occasione saranno presentati altri due episodi della serie “Gaetano è tornato“, precisamente quelli che riguardano il pensiero del filosofo napoletano sulle disuguaglianze (“I governi devono garantire un’equa distribuzione delle ricchezze anche tra il popolo“) e il concetto di felicità, che va di pari passo a quello sulla dignità.

Concetti cari a Gaetano Filangieri, che dopo essersi confrontato con professori universitari, studiosi, politici, economisti, giuristi e intellettuali ha sentito l’urgenza e il bisogno di stare vicino a quel “popolo” ai cui diritti ha dedicato la sua opera e la sua intera vita nel segno del connubio ragione-bontà.

Per vedere tutte le puntate di “Gaetano è tornato” clicca qui: https://youtube.com/channel/UCKU91b7_G-XX4ihm_yvxsjA