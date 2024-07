G7: al via ministeriale Commercio in Calabria, Tajani accoglie delegazioni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale attraverso la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc); la parità di condizioni sui mercati globali; la sostenibilità ambientale nel commercio; la resilienza e la sicurezza economica. E ancora la situazione in Medio Oriente e nel Mar Rosso, nonché sull’Indo-Pacifico. Sono i temi al centro della riunione dei ministri del Commercio del G7, presieduta dal vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che oggi e domani farà della Calabria la capitale mondiale del commercio. Alla due giorni, in programma a Villa San Giovanni e a Reggio Calabria, parteciperanno anche i ministri di Paesi partner, come Brasile, Corea del Sud, India, Nuova Zelanda, Turchia e Vietnam. "In questi due giorni porteremo a Villa San Giovanni e Reggio Calabria i ministri del G7 e dei Paesi ospiti che insieme rappresentano il 54% del Pil mondiale: la Calabria e il Sud Italia saranno per due giorni la capitale economica mondiale” ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. Dopo la cerimonia di benvenuto e la foto di famiglia all'Altafiumara Resort Spa, le delegazioni si sposteranno al porto di Gioia Tauro, primo in Italia per traffico merci e ottavo in Europa. Qui verrà presentata l’iniziativa umanitaria 'Food for Gaza' e, in particolare, uno scanner come quello recentemente partito per Cipro per potenziare e rendere più celeri i controlli di sicurezza dei container con aiuti umanitari destinati a Gaza. I lavori proseguiranno poi con un incontro dei ministri del Commercio del G7 con i rappresentanti dell’Industria del G7 (B7). Un vertice durante il quale gli imprenditori presenteranno ai rappresentanti dei Governi la propria visione e le proprie priorità in termini di promozione della competitività e commercio equo e basato sulle regole, rafforzamento delle economie, nonché delle catene globali di fornitura a fronte della crescente instabilità geopolitica e massimizzazione dei benefici dell’Intelligenza Artificiale. A chiudere la prima giornata di lavori la visita al Museo archeologico di Reggio Calabria. —[email protected] (Web Info)

