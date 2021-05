Furto in un supermercato , due arresti

Condividi

Nel tardo pomeriggio del 10 maggio u.s., il responsabile del supermercato all’interno del Centro Commerciale “Buonvento” notava che due persone, con il carrello pieno di numerosi generi alimentari, riuscivano a lasciare l’attività commerciale senza provvedere al pagamento del dovuto.

Prontamente avvisate le Forze dell’Ordine, intervenivano due volanti ed un equipaggio della Squadra Mobile che, dopo aver raccolto le prime informazioni, provvedevano a fermare i due malviventi che nel frattempo si trovavano a bordo di un’autovettura.

Condotti in Questura, raccolta la denuncia e visionati i filmati dell’impianto di videosorveglianza, i due venivano identificati e, inequivocabilmente ritenuti responsabili dell’azione delittuosa, ed all’esito dichiarati in stato di arresto per furto aggravato in concorso. Dagli accertamenti si appurava, altresì, che i soggetti in questione – un quarantottenne ed un cinquantaseienne – provenienti dall’hinterland napoletano, annoveravano numerosi precedenti per reati della stessa natura.

Dopo gli adempimenti di rito venivano accompagnati agli arresti domiciliari nei luoghi di rispettiva residenza e posti a disposizione della competente A.G. che ha convalidato gli arresti.

E’ in corso l’iter amministrativo per l’irrogazione da pare del Questore di un foglio di via obbligatorio dal comune di Benevento.

