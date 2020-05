Furto di corrente elettrica e acqua potabile: denunciato

Ancora i reati contro il patrimonio nel mirino dei Carabinieri del Comando Compagnia di Baiano.

Questa volta a farne le spese un 40enne di Montoro, deferito alla competente Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile di furto di energia elettrica e di acqua potabile.

In particolare, Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore, all’esito di un controllo eseguito unitamente a personale delle rispettive società erogatrici dei servizi, hanno accertato che presso l’abitazione in uso al predetto, erano stati artatamente effettuati allacci abusivi, bypassando i contatori e collegando gli impianti domestici direttamente alla rete pubblica.

A carico del 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto aggravato.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!