Fuori il 18 maggio in première digitale esclusiva su Chili distribuito da 102 Distribution

Sarà disponibile in première esclusiva sulla piattaforma Chili il 18 maggio, Diversamente, un film a episodi diretto da Max Nardari (La mia famiglia a soqquadro, Di tutti i colori) che, attraverso il linguaggio fresco e immediato della commedia, vuole divertire il pubblico accendendo però una luce sul tema della diversità nei suoi più svariati aspetti. Il regista ha voluto fortemente unire questi suoi lavori prodotti nell’arco di qualche anno, e per i quali ha collaborato con diversi autori, in un unico “progetto” che avesse un fil-rouge: quello di promuovere temi importanti quali l’omofobia, il razzismo la solidarietà femminile, il confronto interculturale, l’adozione e ancora il razzismo, rivolgendosi in maniera diretta soprattutto ai giovani, insegnandogli a guardare con fiducia e a lasciarsi sorprendere da chi è “diverso”, invitandoli ad entrare in punta di piedi nel loro mondo mettendo da parte pregiudizi e diffidenze. il primo episodio (Lei e l’altra) affronta tema della precarietà del lavoro e delle raccomandazioni politiche: protagoniste una ricercatrice universitaria (Claudia Zanella) e una nota vincitrice di un reality (una strepitosa Michela Andreozzi).

Il secondo episodio (Lui e l’altro) vede invece la contrapposizione tra un ragazzo gay (Ivan Bacchi) ed un etero omofobo (Alessandro Borghi) che si ritrovano ad essere coinquilini.

Nel terzo episodio (Noi e gli altri) una giovane coppia scopre di essere andata ad abitare in un condominio di soli extracomunitari. Nel quarto episodio (L’amore non ha religione) si affronta il tema del dialogo interreligioso, vedendo in contrapposizione due famiglie, una musulmana e una cattolica (capeggiate rispettivamente da Mohamed Zouaoui ed Elisabetta Pellini), che vengono chiamate d’urgenza dal direttore della casa di cura dove risiedono i loro rispettivi genitori, che sono scappati insieme in fuga d’amore.

Il quinto episodio (Uno di noi) infine, racconta di una coppia (interpretata da Simone Montedoro e Euridice Axen) che dopo essere riuscita con fatica ad avere un bambino in affidamento provvisorio, scopre successivamente che il bambino è di colore.

Diversamente – afferma Nardari – è un film che amo molto perché raccoglie i miei cortometraggi più importanti, vincitori di molti premi anche internazionali, ma anche perché racconta anche il mio percorso di crescita come regista, che, nel corso degli anni, ha avuto la fortuna di lavorare con attori di prim’ordine”. Nel cast anche tanti volti noti tra i quali spiccano Denny Mendez, Fioretta Mari, Caterina Misasi, Elisabetta Ferracini e Giancarlo Magalli. La colonna sonora del film è prodotta da Reset Production. La maggior parte dei brani sono stati registrati presso lo studio Rock Me Amadeus di Francesco Arpino, talentuoso producer e cantautore che ha realizzato alcuni inediti del secondo episodio che vede come protagonista Alessandro Borghi.

Tra gli autori c’è lo stesso Max Nardari che ha composto 4 suoi brani inediti dalle sonorità pop dance, due dei quali presenti nel trailer del film. Spicca fra gli artisti anche l’attore Luca Angeletti che interpreta il brano dell’ultimo episodio, con protagonisti Euridice Axen e Simone Montedoro. La colonna sonora sarà fuori e in streaming e su tutti gli stores digitali a partire dal 18 maggio 2021.

