Fuori il 17 gennaio “Musica e Parole” dopo la TV, il brano prodotto da Lord Bart è anche online

Esce oggi 17 febbraio in tutti gli store online, il singolo scritto, prodotto e realizzato da Bartolomeo “Lord Bart” Giuliano presso il suo Hopeland Studio di Marcianise, ed interpretato magistralmente da Ida Piccolo nota speaker di RTL 102.5 e Rosanna Romano già presentatrice dello Zecchino d’oro in Campania. Il brano è la sigla ufficiale dell’omonimo fortunato programma in onda su Partenope TV (DDT 189) di cui le due showgirl sono conduttrici. La canzone è un vero e proprio inno alla musica dal sapore tropicale pronto a competere con i più moderni tormentoni estivi.

Non ci credete? Giudicate voi: