Funivia del Faito: grande affluenza e numeri record! Corse di sera tutti i weekend di Agosto

50 mila persone hanno nel2022già preso la funivia del Faito.



Secondo le ultime rilevazioni, la Funivia del Faito sta registrando i flussi di viaggiatori più alti mai registrati ed ha già raggiunto il numero totale di viaggiatori dell’anno scorso.

Leggendo la tabella dei dati storici, il trend in questa prima parte di stagione 2022, è di circa il 13% superiore al 2019, anno in cui è stato registrato il record storico di viaggiatori della funivia (oltre 100 mila) che presumibilmente sarà superato quest’anno.

Un successo che ha indotto EAV a disporre il prolungamento serale delle corse fino alle 22:00 in tutti i weekend di agosto e per tutti i giorni della settimana di ferragosto.