Fumo? Stop! A breve vietato per legge anche all’aperto

Fumo vietato all’aperto: continua in Italia la lotta alle sigarette. Col provvedimento messo a punto dai tecnici del Ministero della Salute bisognerà dire addio anche alle sale fumatori istituite negli aeroporti e in altri locali al chiuso.

“Il proibizionismo è irragionevole perché non si inquina l’aria con le sigarette. Quella del ministro Schillaci è una visione dittatoriale e intimidatoria. È una cosa tipica di un regime autoritario e dittatoriale comunista.”

Vittorio Sgarbi

“Proibire il fumo all’aperto è come obbligare a portare la mascherina all’aperto quando si è da soli. Stesso dispotismo. Stesso talebanismo. Cambiano i governi ma non cambia la voglia di imporre leggi tiranniche.’

Gerardo Verolino, giornalista

“…la logica sottesa al proibizionismo antifumo è la stessa che ha dato origine a un dispositivo come il green pass…”

Alessandro Sansoni, giornalista

“Leggo di divieti al fumo anche all’aperto e penso che la destra al governo, con in opposizione la sinistra più liberticida della storia repubblicana, potrebbe cogliere l’opportunità di abbracciare la causa liberale invece che intestarsi idiozie da stato etico.”

Alex Bazzaro, Lega

Insomma, ognuno deve fumare a casa sua. Magari ci può pure stare, ma un domani cosa altro inventeranno?

Questo adempimento non ha nulla a che vedere con la giusta legge Sirchia.

“Ormai il mondo occidentale, quello cosiddetto delle grandi democrazie, è il mondo delle proibizioni, dei divieti, delle negazioni. Un Grande fratello, occhiuto e maligno, con la scusa del nostro bene, della tutela della nostra salute, ci sta negando l’accesso a tutto ciò che per secoli ha integrato uno stile di vita e uno spazio di libertà e di autodeterminazione. Di contro, non fa nulla per contrastare ciò che distrugge le menti, le coscienze e la capacità di autodetreminarsi, come l’uso di stupefacenti. Anche la libertà di movimento si avvia a essere annichilita. Ma le pecore tacciono, subiscono e ringraziano.”

Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

“L’ipotesi di divieto di fumo all’aperto è ILLIBERALE, ANTISCIENTIFICA, SUPERSTIZIOSA. Confido che il governo, con saggezza, la cestini. A cos’è servito liberarsi di Speranza per ritrovarsi con queste “proposte elaborate dai tecnici”? Basta con chi vuole dirigere le vite altrui.”

Daniele Capezzone, giornalista ed ex parlamentare