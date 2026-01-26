Fumo: parte la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette

0 minuto di lettura

Condividi

Il tabagismo provoca in Italia 93mila decessi l’anno. Non è solo responsabile del tumore polmonare, ma anche di altre forme di cancro, oltre che di malattie cardiovascolari e respiratorie. Per contrastare i danni da fumo, Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica, Fondazione Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Umberto Veronesi, lanciano una raccolta firme per una legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.