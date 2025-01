Fumo, Fda autorizza bustine di nicotina Zyn come alternativa al tabacco tradizionale

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha autorizzato l'uso delle bustine di nicotina Zyn – primo e unico prodotto nella sua categoria – come alternativa alle sigarette e ad altri prodotti tradizionali del tabacco. L'approvazione dell'agenzia americana di tutte le bustine di nicotina Zyn, attualmente commercializzate da Swedish Match negli Stati Uniti, è ritenuto un passo importante per proteggere la salute pubblica, dato che mette a disposizione dei fumatori adulti valide alternative al tabacco. "Si stima che 45 milioni di americani consumino regolarmente nicotina e circa 30 milioni di loro fumino sigarette, la forma più dannosa di consumo di nicotina – ha dichiarato Tom Hayes, presidente di Swedish Match North America Llc – La decisione della Fda riconosce il ruolo che Zyn può svolgere in merito alla tutela della salute pubblica, aiutando le persone ad abbandonare le sigarette e gli altri prodotti tradizionali del tabacco". Nel sito Fda, si legge in una nota, tutti i dettagli e l'elenco dei prodotti autorizzati. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.