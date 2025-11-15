Fumo: al Senato l’incontro ‘Prevenire i tumori, proteggere la salute’

0 minuto di lettura

Il 25% della popolazione italiana sopra i 15 fuma. Un’abitudine che si ripercuote sulla salute pubblica. Il primo fattore di rischio del tumore al polmone è proprio il fumo, responsabile dell’85,9% dei casi. All’appuntamento in Senato ‘Prevenire i tumori, proteggere la salute’, promosso su iniziativa della vice presidente Licia Ronzulli e organizzato in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi Ets, esponenti del mondo politico, della ricerca e della sanità pubblica si sono riuniti per discutere nuove strategie di contrasto al tabagismo, con un focus sull’efficacia della leva fiscale come strumento di prevenzione.

