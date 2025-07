Fuma marijuana mentre guida. Altre 60 dosi sono a casa

0 minuto di lettura

Capodrise, 01 luglio – Era alla guida di una BMW il 25enne di Marcianise che è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato mentre transitava per via Mazzini del Comune di Capodrise, all’atto del controllo stava fumando stupefacente. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish che erano nascosti all’interno di uno zainetto poggiato sul sedile della vettura. Alla luce della sostanza stupefacente rinvenuta, i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione anche presso il domicilio del 25enne a seguito della quale hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore stupefacente del tipo hashish e marijuana, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga oltre alla somma in denaro contante per € 1.480.00. Lo stupefacente rinvenuto, in totale 60 dosi per un peso complessivo di 53 grammi è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, è stato posto agli arresti domiciliari.

