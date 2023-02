Condividi

“Fuego non capisco perchè” è il nuovo singolo della giovane artista Verena Sambo che ha firmato il testo, in collaborazione con l’autore Giovanni Gala, per la produzione di Mimmo Cappuccio della Robin Hood Records e masterizzato da Mauro De Santis.

Un pezzo pop a tratti latineggiante, che descrive il rapporto tra uomo e donna, nel bene e nel male. Una storia d’amore passionale che sta finendo ma il Fuego che c’è in lei, le dà ancora speranza cercando di capire il perché si è arrivati a questo punto. Solo il tempo può cambiare le cose.

Guarda il video: https://youtu.be/-uA_yRwIQeY

Verena Sambo 19 anni artista veneta nata a Musile di Piave in provincia di Venezia e attualmente vive a Cortina d’Ampezzo dove ha frequentato il liceo artistico.

Verena ha iniziato a studiare musica fin da bambina a 11 anni.

“La musica mi ha sempre trasportata in un mondo tutto mio (dice l’artista), dove non c’è nessuna forma di male e tutto è in armonia. Continuerò con questo percorso di crescita personale e artistica cercando di vivere di musica”.

Attualmente sta seguendo un progetto di crescita artistica con l’attrice, vocal coach e produttrice cinematografica Jana Manira, il vocal coach Fabio Lazzara e il cantautore Giovanni Gala.

Ama il genere pop e i suoi artisti di riferimento sono Lizzo, Dua Lipa, Elodie, Adele, Billie e Eilish.

Ha partecipato a vari concorsi e masterclass in presenza di personaggi illustri della musica e dello spettacolo.

“Fuego non capisco perchè” è il singolo con il quale si presenta al grande pubblico, in distribuzione su tutti i digital store.

Verena Sambo: Facebook | Instagram | TikTok | YouTube | Spotify