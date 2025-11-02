Frontale tra auto e autobotte dei vigili del fuoco nel bergamasco, morto 34enne

0 minuto di lettura

Incidente mortale questa mattina lungo la Strada Provinciale 671, al km 9.800 tra i comuni di Albino e Nembro nel bergamasco, che ha coinvolto un’autobotte dei Vigili del Fuoco diretta verso un incendio in un capannone nel comune di Scanzorosciate, e un’auto con a bordo cinque persone, tra cui un minorenne. Nell’impatto frontale, ha perso la vita un 34enne, conducente della macchina.

Feriti gli altri quattro occupanti del veicolo, poi assistiti dal personale sanitario giunto sul posto, e un vigile del fuoco. In supporto sono state inviate due ulteriori squadre dei Vigili del Fuoco per prestare assistenza e collaborare con le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

