Condividi

Dal 2 dicembre 2022 sarà disponibile sulle piattaforme digitali in rotazione radiofonica “FROM THE MOON”, il nuovo singolo di Mike Atom.

“From the Moon” è il nuovo singolo del produttore DJ Mike Atom che con gran gusto ha creato una traccia melodic-techno con suoni accattivanti che influenzano la folla. Accostando due strumenti, la chitarra e un flauto particolare, Mike ha ideato questa armonia incalzante che ti trascina sino alla fine del brano.

L’artista commenta così la nuova release : “From the Moon promette grandi soddisfazioni.”

Il videoclip di “From the moon” è un viaggio mentale di 5 minuti per staccarsi dalla realtà e lasciare che le vibrazioni del brano attraversino la mente.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/tB9I74qEpZM

Biografia

Mike Atom è nato a Milano nel 1975. La passione per la musica e il desiderio di diventare un dj gli hanno permesso di iniziare, appena compiuti i 18 anni, ad esibirsi nella maggior parte delle discoteche più importanti di Milano

In tutti questi anni ha potuto lavorare con grandi artisti internazionali come Sven Vath, Ralf, Killer Faber, Mario Più, Franchino, Dj Dado, Principe Maurice, Leo Mas, Dj Jguana(Buddha Bar) e altri Professionisti del settore.

Mazoom Lab nasce nel 1999/2000 da un’idea di Sergio Buio con l’intento di realizzare un’etichetta alternativa con la vocazione di promuovere e accompagnare i dj a diventare produttori. Per Mike Atom nel 2014 avviene la svolta, quando si è trasferito a Desenzano del Garda e ha incontrato Sergio Buio il suo attuale produttore e divenuto poi un amico. Da quel momento in poi ha cominciato a lavorare per la Mazoom Lab e ha ottenuto svariati successi nell’ambito della discografia, tanto da assicurarsi più volte i primi posti nelle classifiche di Beatport.

I Dj che lo supportano sono: Giuseppe Ottaviani, Maurizio Braccagni, Nell Silva, Lazarus, Emmanuel Joya, Fred Dewouters, Marko De La Rocca, Gregor Mcintosh, Di Bento, Don Diablo, Richie Hawtin, Nick Davies, Magic Domingo.

“From the moon” è il nuovo singolo di Mike Atom disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 2 dicembre 2022.