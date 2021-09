Frida Kahlo a Palazzo Fondi: arte ed emozioni in mostra a Napoli con ‘Il caos dentro’

Condividi

Napoli, 10 set. – Un viaggio nell’intricato mondo artistico ed emotivo di Frida Kahlo racchiuso nella mostra ‘Il caos dentro’. La città di Napoli ospita dall’11 settembre 2021 al 9 gennaio 2022, dipinti multimediali, lettere private, emissioni filateliche, monili, abiti e ritratti dell’artista messicana più famosa al mondo.

Virtuale e reale si presentano al grande pubblico in una exibition immersiva con riproduzioni digitali ed opere originali. Murales messicani con massime di Frida, riproduzioni a grandezza reale di ambienti domestici dell’artista, come la camera da letto, lo studio di pittura ed il giardino messicano, raccontano sprazzi di vita dell’icona femminista per antonomasia.

Una sala cinema 10D offre invece ai visitatori una proiezione video multisensoriale ad alta tecnologia. Ci si immerge così nel film di animazione tridimensionale Frida Kahlo – Il viaggio, realizzato di proposito per la mostra.

Da non perdere è il celebre dipinto Piden aeroplanos y les dan alas de petate, attribuito alla pittrice, presentato per la prima volta in Italia.

Tra musica, fiori e colori, la vita e la sofferenza della Kahlo si offre agli occhi dei curiosi chiamati a scandagliare passioni, paure e speranza di una donna che ha tradotto la difficoltà in opportunità.

A testimoniarlo ci sono i numerosi busti portati dall’artista in seguito ad un incidente subito in tram che le costò l’immobilità a letto. Su di essi Frida iniziò a riportare le proprie emozioni con immagini e colori, così da trasformare il gesso statico in concetto dinamicamente emotivo.

I fiori diventano il suo simbolo ed assumono significato di risanamento. Il miracolo di un fiore che sboccia rappresenta dunque un destino che muta. Ecco che Frida diviene espressione della rinascita che ispira. Molte nazioni hanno infatti tributato all’artista grandi riconoscimenti emettendo nel corso del tempo, francobolli unici, di grande pregio. Una collezione ricca, proveniente da tutto il mondo, viene esposta in mostra. Ci testimonia che Frida è la prima donna ispanica ritratta su un francobollo degli Stati Uniti.

La storia di Frida si apre e conclude nello stesso luogo: Casa Azul di Coyoacàn, un’abitazione risalente al 1904, sita alla periferia di Città del Messico. A darne ricostruzione sono gli spazi espositivi della mostra contenenti la stanza dei sogni della pittrice, con il materiale pittorico usato dalla stessa, il cavalletto affiancato alla sedia a rotelle, pigmenti contenuti in bottiglie di vetro.

L’universo creativo della pittrice cammina di pari passo con quello umano e straripa nella storia d’amore con Diego Rivera, amante, amico e sposo della Kahlo, cui dedicò lettere d’amore intense e la raccolta poetica ‘Sento che ti lascerò’, donata per le nozze d’argento sette giorni dopo il suo quarantasettesimo compleanno, la sera prima di morire.

Nella mostra curata da Navigare, Frida ci lascia il suo grande monito: “Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi”.

Frida Kahlo in mostra a Napoli: biglietti, date ed orari

Dove : Palazzo Fondi Via Medina, 24 – Napoli

: Palazzo Fondi Via Medina, 24 – Napoli Orari di visita : dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 20:00 | Sabato, domenica e festivi dalle ore 9,30 alle 21,00 Ultimo ingresso un’ora prima dell’orario di chiusura (Aperta tutti i giorni)

: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 20:00 | Sabato, domenica e festivi dalle ore 9,30 alle 21,00 Ultimo ingresso un’ora prima dell’orario di chiusura (Aperta tutti i giorni) Date della mostra : dall’11 settembre 2021 al 9 gennaio 2022

: dall’11 settembre 2021 al 9 gennaio 2022 Biglietti: acquista i biglietti online su Ticketone 14€ biglietto intero weekend e festivi 12€ biglietto intero giorni feriali 10€ biglietto ridotto per giovani fino a 14 anni, over 65, convenzioni ed universitari 16€ biglietto open 5€ Scuole Gratis per bambini fino a 5 anni

Maggiori informazioni “Frida Kahlo – Il Caos dentro”

Foto di Arturo Favella

loading...