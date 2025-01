Fred Kerley arrestato a Miami: cos’è successo al rivale di Jacobs

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Fred Kerley, rivale di Marcell Jacobs e bronzo olimpico nei 100 metri a Parigi, è stato arrestato giovedì a Miami Beach. Per uno dei velocisti più forti del momento, anche argento nei 100 a Tokyo 2020, proprio dietro al fuoriclasse azzurro, l'accusa è di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Come riportato da diversi media statunitensi, l’arresto è arrivato in seguito a una disputa tra l’atleta e la polizia, per colpa dell’auto del velocista parcheggiata troppo vicina al luogo di un’indagine. La polizia ha poi fatto sapere che Kerley ha opposto resistenza quando gli è stato chiesto di andare via, mostrando atteggiamenti aggressivi che hanno portato gli agenti a immobilizzarlo con un taser. Lo sprinter americano, tra i più forti degli ultimi anni, in estate ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Tre anni e mezzo fa, a Tokyo, Kerley ha invece chiuso dietro a Marcell Jacobs la finale olimpica dei 100 metri, agguantando la medaglia d'argento. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.