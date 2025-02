Fratellini maltrattati a Cosenza, giudice revoca la responsabilità genitoriale

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il gip del Tribunale di Cosenza ha disposto la revoca della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori dei due fratellini di Paola, nel Cosentino, ricoverati nei giorni scorsi nell'ospedale 'Annunziata' con segni di presunti abusi e maltrattamenti. Convalidata anche la misura dell'allontanamento della madre e della nonna dei due fratellini Le due donne sono indagate dalla Procura della Repubblica di Paola per maltrattamenti su minori insieme al compagno della madre, già ai domiciliari perché coinvolto in altre vicende giudiziarie. I bambini si trovano ancora in ospedale, affidati alle cure del personale sanitario, degli assistenti sociali e di una psicologa infantile. —[email protected] (Web Info)

