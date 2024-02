Condividi

Il 29 febbraio 2024, alle ore 20:00, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, incontrerà a Vallo della Lucania – presso Dolce & Vita, in via Angelo Rubino – i vertici locali del partito. Insieme al Commissario cittadino del circolo, Walter Rovezzi, e al Coordinatore d’Area Cilento Nord, Modesto del Mastro, Fabbricatore definirà i prossimi indirizzi programmatici e politici del territorio. “Il continuo dialogo con le varie realtà territoriali e l’ascolto delle loro istanze sono esercizi fondamentali per coinvolgere sempre di più i cittadini alla vita politica e far sentire loro, forte e chiara, la presenza del partito. In ogni incontro con amministratori, coordinatori, iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia dell’intera provincia di Salerno sento crescere ulteriormente il senso di appartenenza; percepisco la volontà di una sempre più stretta collaborazione che ha creato una eccezionale sinergia d’intenti”, ha dichiarato il Coordinatore provinciale Fabbricatore.