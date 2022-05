Fratelli d’Italia su chiusura reparto chirurgia ospedale SMI Cava de Tirreni

Condividi

“È con immensa tristezza, rammarico e rabbia che come Fratelli d’Italia Cava de ‘ Tirreni e come cittadini cavesi apprendiamo la notizia della chiusura del reparto di chirurgia a Cava de’ Tirreni per mancanza di personale. L’ulteriore smacco da parte del governo regionale, a guida PD, nei confronti della dignità della nostra città e ancora peggio nei confronti della salute di tutti noi cittadini cavesi e non. Da quando è arrivato il PD in regione e in provincia poco o nulla si è fatto per la nostra città, quindi chiedo al tutto il gruppo consiliare e cittadino del PD: fino a che punto chinerete il capo nei confronti del governatore della nostra regione ? Per quale motivo nonostante le continue umiliazioni, continuate a subire e far subire la nostra città? Il mio invito, come fatto altre volte, è quello di stracciare le vostre tessere e, con un sussulto di dignità politica, iniziare a battersi per la nostra città.

Per quanto concerne Servalli, che ha già mostrato coraggio uscendosene dal PD, diciamo: combatti per il nostro ospedale con tutti i mezzi necessari, in questa battaglia ci troverai al tuo fianco.” dichiara il consigliere comunale di FdI Italo Cirielli.