Fratelli d’Italia, in corso direzione nazionale con Arianna Meloni. Santanchè: “Avanti uniti”

(Adnkronos) – In corso oggi, 1 febbraio, la direzione nazionale di Fratelli d'Italia allo spazio 'Roma Eventi' di Piazza di Spagna a Roma. Presente la ministra del Turismo Daniela Santanchè da settimane al centro delle polemiche per l'inchiesta su Visibilia. L'imprenditrice al suo arrivo è rimasta in silenzio. Ma poi via social ha fatto sentire la sua voce: "Orgogliosi del percorso che stiamo facendo e della fiducia che ogni giorno gli italiani ci dimostrano. Continueremo a lavorare uniti per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi", ha scritto su X Santanchè postando una foto dall'interno della direzione di Fdi. Con lei nello scatto Giovanni Donzelli, Tommaso Foti e Guido Castelli. La ministra ha, poi, lasciato in anticipo i lavori. Fonti parlamentari spiegano che l'esponente del governo aveva un impegno pregresso. Numerosi i deputati e senatori di FdI presenti, compresi i ministri del partito leader della maggioranza. Dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, capo delegazione al governo, a quello della Difesa Guido Crosetto; dalla titolare del Lavoro Elvira Calderone al ministro delle Politiche Ue Tommaso Foti; passando per Andrea Abodi, ministro dello Sport, e Nello Musumeci, responsabile della Protezione civile. Presente anche il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Seduto in platea il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non è attesa al momento alla direzione la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La direzione si sta svolgendo in un clima "ottimo", "abbiamo parlato di quello che stiamo facendo al governo. I risultati sono decisamente soddisfacenti. Abbiamo espresso solidarietà a Meloni e agli altri ministri, una solidarietà vera e non di circostanza", ha dichiarato il ministro Foti. "Oggi, alla Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, un momento di confronto con la classe dirigente, gli amministratori e la base militante per rafforzare il legame tra governo e territorio" dice il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, aggiungendo che "Fratelli d'Italia si conferma un partito radicato, che continua a essere strumento di ascolto e rappresentanza, che lavora con coerenza per il futuro dell'Italia". "Avanti con determinazione e responsabilità, nel solco dell'azione del Governo Meloni, a difesa dell'interesse nazionale", conclude l'esponente di Fratelli d'Italia. Le conclusioni della direzione, che si svolge a porte chiuse, saranno affidate ad Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica e del tesseramento di FdI. All'ordine del giorno, la discussione sui primi due anni di governo Meloni e altri temi come la sicurezza delle forze di polizia, azione di FdI e governo al Sud. —[email protected] (Web Info)

