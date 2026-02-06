Frasso Telesino, la rinascita di Chiara Paciello: dalla difficoltà di comunicare al sogno di diventare psicologa

2 minuto di lettura

Frasso Telesino (BN), 6 febbraio – A prima vista, Chiara Paciello è una ragazza di 24 anni come tante: sorriso timido, modi semplici, lo sguardo attento di chi osserva il mondo con profondità. Ma dietro quella normalità apparente si nasconde una storia fatta di dolore, fatica e silenzi difficili da attraversare.

Oggi, però, Chiara non vuole più essere definita dal suo passato. «Sono rinata», dice con una consapevolezza che non ha bisogno di alzare la voce per farsi sentire.

Per anni ha avuto difficoltà a comunicare con le persone, complice anche un problema di udito che, invece di essere compreso, è stato talvolta motivo di giudizio. C’è stato chi l’ha fatta sentire responsabile di ciò che stava vivendo, chi ha sminuito le sue difficoltà, lasciandola sola in un momento in cui avrebbe avuto bisogno soprattutto di ascolto e comprensione.

Ma la sua storia non si ferma lì.

La svolta arriva grazie al progetto “Campania Welfare – Nessuno escluso 2.0”, attivo proprio nel suo paese, Frasso Telesino. Un percorso che per Chiara non è stato solo un sostegno, ma un vero punto di ripartenza. Nei corridoi, nelle stanze, negli incontri quotidiani, Chiara ha ricominciato a fare la cosa che un tempo le sembrava più difficile: comunicare senza paura.

Ogni giorno incontra volti noti e sconosciuti, parla, si confronta, si mette in gioco. E lo fa con una naturalezza che qualche anno fa sembrava impensabile.

Un ruolo importante in questo percorso lo hanno avuto le figure di riferimento del progetto: il sindaco Pasquale Viscusi, l’assistente sociale Pasqualina Meccariello e la tutor Anna Ester Formichella, che Chiara cita con riconoscenza sincera.

Nel frattempo, Chiara guarda avanti. Studia con determinazione all’Università di Psicologia e si prepara ad affrontare la sua quarta sessione di esami. Il suo obiettivo è chiaro: diventare psicologa.

Non per un titolo, non per ambizione personale, ma per una motivazione che nasce da dentro: «Voglio aiutare chi, come me, non è stato aiutato fino in fondo. Chi si è sentito solo nel proprio dolore».

Il passato, ammette, è ancora difficile da raccontare. Ma non perché faccia paura: semplicemente perché ora non definisce più chi è.

Chiara ha anche un altro sogno nel cassetto, letteralmente. È una scrittrice e sta lavorando alla pubblicazione del suo quarto romanzo, dal titolo emblematico: “La diagnosi che mi ha salvato”. Un libro che nasce dal suo percorso psichiatrico e psicologico, e che vuole trasformare l’esperienza personale in uno strumento di aiuto per gli altri.

Perché, come dice lei, «se la mia storia può servire a qualcuno, allora tutto quello che ho vissuto avrà avuto un senso».

Oggi Chiara Paciello non è più la ragazza che faticava a trovare le parole. È una giovane donna che ha imparato a usarle per costruire ponti, per comprendere, per tendere la mano.

E da Frasso Telesino, la sua rinascita silenziosa ma potente racconta una verità semplice: nessuno è davvero escluso, quando trova qualcuno disposto ad ascoltare.

