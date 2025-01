Frassinetti: “Governo sostiene Giornata vittime civili, fondamentale coinvolgere giovani”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Il governo crede nell'importanza di questa Giornata Nazionale che è stata istituita per ricordare le vittime civili di tutte le guerre. Quello attuale è, purtroppo, un periodo dove le guerre sono attuali e quindi è giusto trasmettere anche ai ragazzi la problematica delle vittime civili coinvolte nei conflitti". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione, Paola Frassinetti, parlando con i giornalisti a margine dell'evento celebrativo della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si è svolto oggi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. All'iniziativa hanno partecipato i giovani vincitori del concorso scolastico nazionale indetto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, intitolato "1945: la guerra è finita! Le gravose eredità che guerre e conflitti lasciano alla popolazione civile", a cui hanno aderito oltre 1.100 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado da tutta Italia. "Questo concorso, a cui aderiscono sempre più ragazzi, è importante proprio per trasmettere questa conoscenza e questa consapevolezza della problematica", ha osservato Frassinetti. Coinvolgere le future generazioni, ha aggiunto il sottosegretario all'Istruzione, "è fondamentale: naturalmente nella storia le guerre sono cambiate e soprattutto dalla Prima guerra mondiale in poi le vittime civili sono aumentate e ancora oggi ci sono. E si trovano ancora ordini inesplosi, quindi è una tematica molto attuale purtroppo". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.