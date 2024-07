Francoforte, aeroporto bloccato da attivisti per il clima: voli sospesi

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Non solo tilt informatico globale. Voli sospesi questa mattina all'Aeroporto di Francoforte a causa della protesta degli attivisti per il clima di Letze Generation. "I passeggeri – spiegava lo scalo tedesco in una prima nota su X – sono pregati di non recarsi per il momento in aeroporto. Si consiglia invece di verificare lo stato del volo prima dell'arrivo". Poi, circa un'ora più tardi, il nuovo aggiornamento sulla ripresa graduale del traffico aereo dopo un'operazione di polizia per sgomberare le piste. "Per motivi di sicurezza, le operazioni di volo sull'intero aeroporto sono state immediatamente temporaneamente sospese. Tutte le piste sono di nuovo operative dalle 7.50". "Oggi gli attivisti per il clima hanno ottenuto l'accesso all'aeroporto. La polizia federale e statale, nonché la sicurezza aeroportuale e i vigili del fuoco dell'aeroporto hanno reagito immediatamente", si legge ancora sull'account dello scalo. "Oggi all'aeroporto di Francoforte, perché le cose non possono più andare avanti così. Il petrolio uccide, questo dice tutto", le parole su X di uno degli attivisti impegnato nelle proteste. L'organizzazione chiede "la firma di un trattato sui combustibili fossili". "La continua estrazione e combustione di petrolio, gas e carbone rappresenta una minaccia per la nostra esistenza. Abbiamo unito le forze a livello internazionale: stop combustibili fossili entro il 2030", il messaggio all'alba degli attivisti impegnati a bloccare le piste dello scalo tedesco. Otto manifestanti ambientalisti sono poi stati arrestati dalla polizia tedesca, ha reso noto un portavoce, spiegando che sette delle persone arrestate sono riuscite a entrare nell'aeroporto e si sono incollate sulle due piste centrali. —internazionale/[email protected] (Web Info)

