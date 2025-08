Francis Ford Coppola ricoverato a Roma rassicura i fan: “Sto bene”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Dopo la notizia del suo ricovero al Policlinico di Tor Vergata, a Roma, Francis Ford Coppola rassicura i fan dai social. In un post pubblicato questa notte, il regista del ‘Padrino’ e ‘Apocalypse Now’ ha spiegato di essere in ospedale per eseguire un intervento di ablazione della fibrillazione atriale con il luminare di questa tecnica, il professore Andrea Natale, rientrato in Italia proprio l’anno scorso dopo una lunghissima carriera negli Stati Uniti.

“Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene”, ha scritto Coppola in nottata. “Mentre sono a Roma – ha aggiunto il regista 86enne – sto approfittando per fare l'aggiornamento dopo 30 anni della procedura contro la fibrillazione atriale con il suo inventore, un grande medico italiano, il Dr. Andrea Natale! Sto bene!”, ha concluso Coppola. Molti i commenti di star sollevate alla notizia. Tra i primi Sharon Stone che ha scritto: “Ti amiamo dolcezza”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.