Francia, violenza a corteo 1 maggio: black bloc attaccano partito socialista

(Adnkronos) – Durante la manifestazione dell'1 maggio a Parigi, il corteo del Partito Socialista è stato preso di mira da gruppi di black bloc, che hanno aggredito fisicamente i militanti, lanciato petardi e vandalizzato il materiale del partito. Lo ha riportato Le Parisien, aggiungendo che sono dovute intervenire le forze di polizia per sedare gli scontri e proteggere i militanti. Tra le vittime dell'aggressione l'eurodeputata Chloé Ridel, che ha denunciato su X di essere stata insultata e colpita, mentre l'ex deputato Jérôme Guedj è stato nuovamente bersaglio di insulti antisemiti. Le autorità hanno confermato che quattro militanti socialisti sono rimasti feriti e che sono stati effettuati diversi arresti. Il ministro dell'Interno Bruno Retailleau ha condannato fermamente l'attacco, definendolo "assolutamente inaccettabile" e ha espresso solidarietà ai militanti aggrediti. Anche la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha denunciato le "violenze commesse da alcuni" come "inaccettabili" e ha espresso il suo sostegno ai militanti feriti. Il primo segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, ha parlato di "violenza di fanatici che non servono alcuna causa" e ha annunciato che sono in corso denunce. La prima segretaria federale del Ps a Parigi, Lamia El Aaraje, ha dichiarato che una denuncia è stata presentata a nome della federazione e ha affermato: "Non ci lasceremo mai intimidire". —internazionale/[email protected] (Web Info)

