Francia, Le Pen vincitrice del primo turno

1 minuto di lettura

Condividi

Una vittoria chiara. Marine Le Pen e il suo RN dominano il primo turno delle legislative arrivando al 34%.

“Francia. In attesa del secondo turno, dove si decideranno le sorti delle elezioni legislative, si può tuttavia dire fin d’ora chi sia stato e sarà il principale sconfitto: Micron! Il Presidente francese, detto anche “Macron le petit”, aveva in effetti pensato bene di annullare la vittoria della Destra alle europee attraverso elezioni nazionali e il perverso meccanismo del secondo turno, che spesso falsa i risultati del primo. All’insegna cioè della crociata “anti-Le Pen, avrebbe convinto gli elettori che la patria in pericolo avrebbe potuto essere salvata non con un voto “per”, ma con un voto “contro” (Le Pen). Tutto insomma meglio di Le Pen (del resto lui è stato eletto così!) Ma non ha capito due cose. La prima è che i tempi sono cambiati, gli elettori si sono “scafati” e il ricatto del secondo turno potrebbe non funzionare più. La seconda è che, se anche per miracolo riuscisse nel suo intento, lui sarebbe comunque il grande sconfitto, perchè avrebbe a che fare con un governo di sinistra/estrema sinistra , il cui massimo rappresentante è l’antisemita Melenchon. Insomma sia che vinca Bardella o Melenchon, Macron si troverà inevitabilmente “coincé” tra due estremi e la coabitazione diventerà presto impossibile, con conseguente blocco del sistema politico e amministrativo francese. Con queste elezioni, indette peraltro in maniera così poco rituale, Macron si prefiggeva di “chiarire” il quadro politico francese… Lo ha invece ingarbugliato ancora di più, mettendo la Destra in pole position. In realtà il chiarimento auspicato potrebbe essere conseguito in un solo modo: con le sue dimissioni, che sarebbero accolte dai francesi con fuochi d’artificio e champagne! Il nuovo presidente infatti risulterebbe in linea con i risultati emersi dalle elezioni, il che rimetterebbe in moto il motore costituzionale francese. che con una coabitazione Macron/Bardella ovvero Macron/Melenchon inevitabilmente si incepperebbe.”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

In Europa non si può far finta di nulla…

“In Francia si fa la Storia! Un nuovo asse tra la destra francese e quella italiana potrà finalmente costringere la UE a un cambio di linea, restituendo valore e ruolo alle identità e alle necessità delle Nazioni.” Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.