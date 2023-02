Francia e Mezzogiorno: opportunità transalpine nel settore metalmeccanico e aeronautico

Condividi

Martedì 7 febbraio, presso Unione Industriali Napoli, si è svolto il primo incontro dell’anno 2023 del Club Mezzogiorno, uno dei Club tematici della CCI France Italie (Camera di Commercio francese in Italia) che si pone come obiettivo quello di radunare le istituzioni nazionali e locali, gli operatori economici e le imprese francesi e italiane attive nel Sud Italia, al fine di sostenerle nel loro sviluppo, nei rispettivi scambi e nella creazione di nuove collaborazioni. Dopo i saluti del Presidente dell’Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci si sono alternati:

Vittorio Genna, Co-Presidente del Club Mezzogiorno e Vice Presidente di Unione Industriali Napoli

Maurice Bensadon, Co-Presidente del Club Mezzogiorno e Country Manager Viterra

Lise Moutoumalaya, Console Francese a Napoli

Cecile Bourland, Amministratore Delegato CCI France Italie

Nicolas Diers, Presidente di Nicolas Diers Consulting

Claudio Franco, Responsabile Industry Equipments di BNL Gruppo BNP Paribas

Nicola Giorgio Pino Presidente di Proma Spa e Vice PresidenteUnione Industriali Napoli

La missione della Chambre si sviluppa su quattro assi principali:

Scambio privilegiato di informazioni, contenuti specifici e verticali sullo sviluppo del business;

Realizzazione di opportunità di business, attraverso un supporto pragmatico e finalizzato al networking;

Nuove collaborazioni e canali privilegiati per la ricerca di investimenti trasversali tra Francia e Italia;

Visibilità aumentata per le aziende aderenti e accesso a contatti target.

Nel corso dell’evento sono stati affrontati temi quali l’internazionalizzazione in Francia (linee guida pragmatiche, settori su cui puntare maggiormente, opportunità di finanziamento etc.) ma ci sarà anche un focus sul polo d’eccellenza metalmeccanico e aeronautico. “Il Club Mezzogiorno nasce proprio con la volontà di avvicinare le due economie, sfruttare le opportunità legate ai rispettivi PNRR e Plan de Relance, e favorire un networking mirato e privilegiato. – Costanzo Jannotti Pecci – Una rete di contatti che si amplia, anche in virtù della proficua collaborazione tra la Camera di Commercio Francese in Italia e l’Unione Industriali di Napoli.” Diverse le aziende che hanno partecipato all’iniziativa, tra cui la SMS Engineering con soluzioni specifiche nel settore Aeronautico e Metalmeccanico per la gestione delle non conformità in produzione, presentate anche al Paris Air Show ed al Dubai Air Show.

Nella foto in alto a destra il Voce Presidente della SMS Engineering ing. Massimiliano Canestro con S.E. Lise Moutoumalaya Console Generale Francese a Napoli