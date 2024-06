0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un'auto è piombata su un gruppo di dodici bambini che stavano facendo una gita in bicicletta a La Rochelle, in Francia, ferendone sette, di cui tre in modo grave. Lo riporta l'emittente Bfmtv citando la prefettura di Charente-Maritime. Secondo Bfmtv sette bambini tra i 7 e gli 11 anni sono stati investiti da un'auto. Un bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato evacuato in elicottero a Poitiers. Altri due bambini sono grevemente feriti e uno di loro è stato trasferito a Poitiers in ambulanza. Altri quattro bambini sono in relativa emergenza.

Alla guida dell'auto c'era una donna di 83 anni, ha reso noto la polizia locale spiegando di aver brevemente trattenuto in custodia la donna, poi rilasciata per il suo stato di salute. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine per lesioni non intenzionali, come spiega l'emittente Bfmtv. —internazionale/[email protected] (Web Info)

