Francesco Sarcina contro Tony Effe: “Insulta le donne, ci dobbiamo svegliare”

Tony Effe è finito nel mirino di Francesco Sarcina, frontman de ‘Le Vibrazioni’. Il cantautore durante il suo ultimo concerto ha deciso di commentare le polemiche che hanno coinvolto il rapper italiano nelle ultime settimane. Direttamente dal palco, di fronte al pubblico venuto ad ascoltare la band dal vivo, Francesco Sarcina si è scagliato contro il rapper: “Tony Effe dell’Esselunga musicista?”, ha esordito l’artista scoppiando in una grassa risata. E ancora, senza freni, il cantautore ha aggiunto: “Ma vaffan***o anche lui. Ma si può uno che insulta le donne così? Ma che vuol dire? Siamo circondati da rinco**iti, ci dobbiamo svegliare”. Queste le parole al vetriolo del frontman de ‘Le Vibrazioni’ contro Tony Effe. Francesco Sarcina ha appoggiato pubblicamente la decisione di Gualtieri di escludere il rapper italiano dal concertone della Capitale al Circo Massimo per motivi legati ai suoi testi, considerati 'maschilisti e misogini'. L’esclusione dal concertone di Capodanno, tuttavia, ha dato la possibilità a Tony Effe di organizzare un contro-concerto al PalaEur di Roma. Il rapper italiano, fidanzato di Giulia De Lellis, ha fatto il suo ingresso sul palco la notte di San Silvestro con addosso una fascia tricolore: “È arrivato il sindaco”, ha detto al microfono scatenando applausi e urla tra il pubblico che ha partecipato al concerto tutto sold out. —[email protected] (Web Info)

