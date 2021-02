Francesco Paolantoni | Presentazione e firmacopie di ‘Mungi da me’ Edizioni MEA

Condividi

Presentazione del libro Edizioni MEA “Mungi da me”

con un firmacopie di Francesco Paolantoni alla Biblioteca Sociale Giacomo

Leopardi di Casalnuovo di Napoli: appuntamento venerdì 19 febbraio alle ore 18.

Edizioni MEA invita tutti i suoi lettori venerdì 19 febbraio alle ore 18 presso la Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo di Napoli per la presentazione del libro ‘Mungi da me’: l’autore Francesco Paolantoni sarà presente all’evento e sarà a disposizione per un

firmacopie del suo volume. Con lui ci sarà Gianluca Musca, vignettista co-autore del libro realizzato a quattro mano con il comico partenopeo.

All’incontro si accederà solo su prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo email: [email protected]

L’ingresso dei partecipanti avverrà in maniera scaglionata, rispettando le ormai note prescrizioni anti-contagio da Covid-19: massima attenzione al distanziamento sociale, con obbligo di mascherina, misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani tramite gli appositi dispenser presenti in loco.

Un evento in piena sicurezza verso un prudente ritorno verso la “normalità”.

La Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi si trova a Casalnuovo di Napoli in via Roma, 148.

Il LIBRO

Si intitola “Mungi da me” l’ultimo “folle” libro di Francesco Paolantoni, che torna a vestire i panni dello scrittore offrendo al suo pubblico di affezionati un libro che si legge… e si vede.

Sì, perché all’interno del testo il lettore troverà non solo un’esilarante carrellata degli storici cavalli di battaglia di Paolantoni, insieme a diversi inediti da gustarsi leggendo, ma anche tanti contenuti multimediali a cui accedere puntando il proprio smartphone su tutti i QR Code sparsi tra le pagine del volume. Brevi e spassosissimi video e ironiche note vocali dell’attore, che consegna così al suo pubblico un libro-spettacolo: 132 pagine di dialogo e interazione con il suo lettore-spettatore. Un divertente viaggio attraverso le parole e le immagini, e non solo. A impreziosire il testo, infatti, ci sono inoltre le dissacranti e colorate vignette di Gianluca Musca, bravissimo illustratore dalla penna tagliente e mai banale.

In uno sgangherato italiano-napoletano tutto da ridere, Paolantoni anticipa: “Mungi da me prendere per i fondenti i potenziali lettori di questo libro dicendo che è un libro. Non so cosa sia, leggerlo e vederlo è coraggioso e a tratti vertiginoso. E quindi, se vuoi affrontare questa sfida, fallo con consapevolezza, e soprattutto fallo quando stai da solo, perché potresti avere reazioni inconsulte.

Buona lettura, buona visione e… buona fortuna!”

“Mungi da me”, che prende il titolo dallo storico tormentone social dell’attore, è acquistabile sullo store di Edizioni MEA (www.edizionimea.it).

CENNI BIOGRAFICI dell’artista

Francesco Paolantoni nasce a Napoli nel 1956. A 19 anni frequenta una scuola di arte drammatica, per poi esordire in teatro, alternando ruoli drammatici a quelli comici. Nel 1985 debutta allo Zelig di Milano, che gli spalanca le porte della popolarità televisiva. Fra le tante trasmissioni a cui partecipa ricordiamo: ‘Indietro tutta’, ‘Sportacus’, ‘Mai dire goal’, diverse edizioni di ‘Quelli che il calcio’, ‘Stasera tutto è possibile’ e, recentemente, ‘Tale e quale show’. Al cinema lavora, fra gli altri, con Giordana, Virzì, Martone, Comencini, ed in teatro con Vincenzo Salemme. Da capo comico ha girato l’Italia in tournée, interpretando, tra l’altro, ‘Uomo e galantuomo’ di Eduardo de Filippo e ‘Miseria e nobiltà’ di Eduardo Scarpetta. Con ‘A tutti coloro’ su Radio Kiss Kiss vince il Telegatto.

loading...