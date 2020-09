Francesco Emilio Borrelli e Rosalia Storelli a Terzigno per sostenere Francesco Servino

Domenica 6 Settembre 2020, alle ore 11, in Piazza Troiano Caracciolo del Sole a Terzigno, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli presenterà la candidatura al consiglio comunale di Terzigno del giornalista e attivista Francesco Servino.

Un incontro informale, nel rispetto delle regole di distanziamento, che costituirà un’occasione di confronto tra i candidati ecologisti e i cittadini di Terzigno e un modo di esprimere solidarietà a Borrelli, vittima di recente di una brutale aggressione avvenuta mentre si trovava all’Ospedale San Giovanni Bosco per la realizzazione di un reportage.

Servino – giornalista, insegnante e operatore culturale – è candidato al consiglio comunale di Terzigno nella lista Terzigno Democratica a sostegno di Francesco Ranieri sindaco: una candidatura importante, in quanto espressione dell’impegno ecologista per il territorio.

Tra le battaglie più note del giovane ambientalista, che ha mosso i primi passi manifestando contro l’apertura delle discariche a Terzigno, quella per la bonifica del sito archeologico di Cava Ranieri nel Parco Nazionale del Vesuvio, risultato ottenuto grazie anche all’impegno dei Verdi, e per la tutela e la valorizzazione delle ville romane e dei reperti di Terzigno, oggi in parte custoditi nel locale Museo Archeologico.

Oltre a Borrelli, a supportare Servino è la candidata alla Regione di Europa Verde Rosalia Storelli, ambientalista di Striano che ha pronto un progetto per l’immediata bonifica e riqualificazione di un lungo tratto del fiume Sarno, a partire dalle sorgenti, e la sua trasformazione in un lungofiume destinato ad attività sportive e ricreative.

Parco Nazionale del Vesuvio e fiume Sarno al centro di progetto sinergico che pone le basi con la candidatura a Terzigno di Francesco Servino, che con la sua elezione potrà contare su un filo diretto con i rappresentanti verdi alla Regione per la realizzazione di opere concrete che riguardano l’ambiente, la cultura e lo sviluppo economico sostenibile del paese.