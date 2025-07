Francesco Cossiga, 3 luglio 1985: Il giorno del giuramento di un Presidente fuori dagli schemi

3 minuto di lettura

Un ricordo personale e il ritratto di un uomo che ha lasciato il segno nella storia della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio – Ricordo benissimo quel giorno. Era il 3 luglio 1985, e io ero solo una bambina, seduta nel salotto di mia nonna. In TV c’era la diretta del giuramento del nuovo Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Non comprendevo ancora la portata di quell’evento, ma ricordo bene il silenzio carico di rispetto con cui mia nonna seguiva ogni parola, ogni gesto. Era evidente che si trattava di qualcosa di importante. Non sapevo allora che stavo assistendo all’inizio di uno dei mandati presidenziali più originali e controversi della nostra storia repubblicana.

Francesco Cossiga non fu un Presidente come gli altri. Fu un uomo straordinario, con un’intelligenza raffinata e una profonda conoscenza dello Stato, maturata in anni di incarichi chiave: fu Ministro dell’Interno durante i difficili anni del terrorismo, e poi Presidente del Consiglio. Ma al Quirinale, da settimo Presidente della Repubblica, rivelò una dimensione ancora più complessa, autonoma, e per certi versi, rivoluzionaria.

Divenne noto per il suo stile anticonformista e per la capacità di scuotere il sistema politico italiano. Verso la fine del suo mandato, assunse un atteggiamento sempre più critico verso le istituzioni, i partiti, le convenzioni. Per questo fu soprannominato “Il Picconatore”: le sue dichiarazioni pubbliche colpivano come picconate le fondamenta stantie di una politica che lui riteneva ipocrita e autoreferenziale.

Fu durissimo verso il Partito Comunista Italiano, che accusava di non aver mai davvero reciso il legame ideologico con il sistema sovietico. Per lui, il PCI era parte di un equivoco storico: si muoveva dentro la legalità repubblicana, ma senza aver mai rinnegato del tutto i principi di un modello politico illiberale. Non si trattava di una polemica sterile: era un richiamo profondo alla coerenza democratica, alla responsabilità storica.

Cossiga fu anche molto critico nei confronti della magistratura, in particolare di quella componente che egli percepiva come politicizzata. Denunciò con forza le degenerazioni di un certo uso del potere giudiziario, che – secondo lui – stava progressivamente sostituendo il dibattito politico con il processo penale. Anche su questo, anticipò riflessioni e scontri che sarebbero esplosi di lì a poco, durante la stagione di Tangentopoli.

In molti non lo compresero. Alcuni lo attaccarono, altri cercarono di isolarlo. Ma Cossiga non cercava consensi. Cercava – e lo ha sempre detto con chiarezza -la verità, anche quando era scomoda, anche quando faceva paura. Non fu un Presidente passivo o notarile: fu un protagonista pieno, a volte spigoloso, ma sempre coerente con i suoi ideali e con la sua idea di Repubblica.

Ripensandoci oggi, a distanza di quarant’anni, capisco perché quel giorno, il 3 luglio 1985, mia nonna guardava la televisione con tanta partecipazione. Era un momento storico. Un uomo fuori dal comune stava per salire al Colle più alto, e non sarebbe passato inosservato.

Ma quello che forse ricordo ancora più vividamente è lo sguardo con cui, da bambina, guardavo quell’uomo così solenne e deciso. Uno sguardo che ancora oggi porto dentro: il mio modo di vivere la “politica” e il senso civico, con occhi sinceri e pieni di rispetto. È nata allora, senza che me ne accorgessi, la mia piccola “ammirazione personale”: fatta di ideali, coerenza, senso dello Stato e amore per la verità. Un’ammirazione che non è mai finita. Che porto avanti ogni giorno, anche solo nei piccoli gesti, nella memoria viva, nell’impegno quotidiano.

Perché alcuni uomini ti insegnano più di mille libri.

E Francesco Cossiga, per me, è stato uno di quegli uomini.

