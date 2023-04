Francesco Brescia, coordinatore cittadino di Noi Moderati per la città di Fisciano

Condividi

È l’avvocato Francesco Brescia il coordinatore cittadino di Noi Moderati per la città di Fisciano. Incarico questo voluto dal coordinatore della Valle dell’Irno Michele Merola. “Ringrazio l’amico Michele Merola, coordinatore della Valle dell’Irno, per avermi dato la possibilità di dare il mio contributo alla cresita politica di Noi Moderati, individuandomi come responsabile politico di Fisciano. Un ringraziamento all’Onorevole Pino Bicchielli per aver sostenuto tale scelta. Il mio impegno avrà come obiettivo quello di risvegliare le ideologie politiche a noi affini nel mio territorio dove ormai nell’amministarzione pubblica, prevalgono sterili dinamiche politiche passive, rassegnate e dormienti’, ha dichiarato l’avvocato Brescia. Ormai da diverse settimane il vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati sta portando avanti un piano di riorganizzazione del partito a livello provinciale. “Siamo presenti in tutta la provincia di Salerno, ogni macro area del salernitano ha un suo referente territoriale per poter rispondere meglio alle richieste della comunità. Continua a crescere l’adesione nei confronti del nostro partito e noi continueremo ad essere presenti tra la gente, daremo il nostro contributo continuando a lavorare sul territorio come stiamo facendo da sempre”, ha dichiarato l’onorevole Bicchielli.