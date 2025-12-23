23 Dicembre 2025

Francesca Fialdini, dopo ‘Ballando’, un libro sulla dipendenza affettiva

Dopo l’infortunio a ‘Ballando con le Stelle’, le polemiche in trasmissione e il secondo posto della finalissima, Francesca Fialdini pubblica il libro ‘Come fossi una bambola’ (Mondadori), scritto insieme allo psicoterapeuta Massimo Giusti, storie di relazioni tossiche e manipolatorie, con una chiave per uscirne.

