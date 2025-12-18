18 Dicembre 2025

Francesca Fialdini: “Carica per la finale di ‘Ballando’, ora voglio sorridere e divertirmi”

L’autrice e conduttrice ospite del vodcast di Adnkronos. A pochi giorni dalla finale di ‘Ballando con le stelle’, la Fialdini racconta le emozioni vissute durante questa edizione del programma, di cui è stata una delle protagoniste assolute. Tra ‘lastra-gate’, competizione e solidarietà, l’emozione si sente tutta. Tra i temi dell’intervista anche il libro scritto dalla Fialdini a quattro mani con lo psicoterapeuta Massimo Giusti, che affronta il tema della dipendenza affettiva e offre la chiave per uscire dal tunnel e chiedere aiuto.

