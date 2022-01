Francesca D’Angeli – Fuori il nuovo singolo dal titolo “Rinascere”

Condividi

Nuovo singolo per la cantautrice Francesca D’Angeli, una ballad prodotta da Gianni Testa per Joseba Publishing e che porta la firma anche di Chiara Stroia.

Francesca: -Questo brano, dal titolo “Rinascere”, contiene un profondo ed intimo messaggio d’amore, è un vero e proprio grido al sentimento ed alla voglia di risollevarsi in due, per superare tutti i momenti più bui e negativi che la vita può presentarci. E’ l’essere presenti nonostante le distanze che possono separare ed è anche essere completamente e incondizionatamente innamorati di una persona, perché l’amore è il fuoco che tiene accesa la nostra vita, è il pensiero che dà luce alle giornate, anche le più cupe-

Online il videoclip diretto da Valerio Matteu: https://youtu.be/VJV0oXKVVyY

Biografia

Francesca D’Angeli è nata il 17 Novembre del 1994 sotto il segno dello scorpione, così come da subito nasce il suo amore per il canto. Infatti nei primi tre mesi di vita, prima ancora di dire la prima parola, inizia ad intonare delle piccole cantilene. In fase adolescenziale la passione cresce di giorno in giorno, tra saggi di scuola e musical organizzati in parrocchia fino ad arrivare ai 18 anni con i primi matrimoni, piazze e feste in genere. La musica è la “colonna sonora” della sua vita, una grande passione che cerca di trasmettere con ogni singola nota ed attraverso il linguaggio delle emozioni.

-Chiudo con una frase di Friedrich Nietzsche: “Senza musica la vita sarebbe un errore”-